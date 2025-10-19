ANKETA Treba li Tomo priznati Pauli istinu o mogućem očinstvu?

Nakon razgovora s Rebekom, suočava se s mogućnošću da bi mogao biti otac Rebekine kćeri Sare. Iako Rebeka nije sigurna tko je otac, Tomo ostaje opterećen tim pitanjem, dok istovremeno strahuje od Pauline reakcije. S obzirom na to da se Tomo već godinama bori s osjećajem krivnje zbog svoje prošle prevare, priznanje istine Pauli moglo bi označiti kraj svega što je izgradio s njom. U tim trenucima nesigurnosti, Tomo se povjerava Šimunu, izrazivši strah da bi sve moglo biti uništeno ako bi saznao da je otac i istina izašla na površinu. U tom kontekstu, postavlja se pitanje – treba li Tomo sve priznati Pauli i suočiti se s posljedicama, ili bi trebao zadržati tajnu kako bi sačuvao svoj odnos i mir?