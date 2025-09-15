Emisije
Antonio Agostini iz 'Sjena prošlosti' za RTL.hr o ljubavi prema svojoj Đurđici: 'Ona nudi ono što panično počinjem tražiti u ljudima'

Glumac Antonio Agostini koji u 'Sjenama prošlosti' glumi Karla zaigrao je RTL.hr-ov serijal 'Ja vs. ja' te otkrio koliko cijeni svog psa Đurđicu

RTL.hr
15.09.2025 15:00

Glumac Antonio Agostini koji u 'Sjenama prošlosti' glumi Karla zaigrao je RTL.hr-ov serijal 'Ja vs. ja' te otkrio koliko cijeni svog psa Đurđicu te koliko mu znači. "Pas je moj najbolji prijatelj i više od toga definitivno. Đurđica već sad nudi neke stvari koje panično počinjem tražiti u ljudima."

"Stvarno ima nešto u tome kad Karlo kaže: 'Ponekad su psi čovjeku puno bolji prijatelj, nego sam čovjek.' Tako da je meni Đurđica jedan od ključnih elemenata u životu i stara je godinu i osam mjeseci. Spasio sam je iz azila. Ona je u jednom ogromnom leglu bila najmanja rastom. Ona je zapravo odabrala mene i kad sam je pogledao ja sam znao da se to zove Đurđica, izgleda kao Đurđica. Stvarno je jako volim", poručio je Antonio.

Antonio Agostini
Antonio Agostini FOTO: RTL

Inače, Antonio je čim se pojavio u 'Sjenama prošlosti', privukao veliku pozornost gledateljica. 

Glumac je ranije za RTL.hr komentirao usporedbe s Pedrom Pascalom. "Da sam imao jednu, toplu, nedostajuću, koja mi fali najviše na svijetu, mikrolipicu hrvatsku našu svaki put kad me netko uspoređuje s Pedrom Pascalom ili kad bi rekao: "Gle, evo Pedro Pascal" ili me pogledao i komentirao: "Ovaj lik mi je odnekud poznat", imao bih sad puno novca". Mislim da trebam Pedru poslati poruku, možda ima neku ulogu da mu treba netko da odglumi njegovog blizanca i možda to bude moja zlatna ulaznica za Hollywood. Da, čuo sam više puta da nalikujem na Pedra. Iskreno, malo me to živcira. Ja sam od Pedra Pascala 20 godina mlađi, 20 centimetra viši i usudio bih se reći i duži", ispričao je.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

