Antonio Agostini iz 'Sjena prošlosti' za RTL.hr o ljubavi prema svojoj Đurđici: 'Ona nudi ono što panično počinjem tražiti u ljudima'

Glumac Antonio Agostini koji u 'Sjenama prošlosti' glumi Karla zaigrao je RTL.hr-ov serijal 'Ja vs. ja' te otkrio koliko cijeni svog psa Đurđicu te koliko mu znači. "Pas je moj najbolji prijatelj i više od toga definitivno. Đurđica već sad nudi neke stvari koje panično počinjem tražiti u ljudima."

"Stvarno ima nešto u tome kad Karlo kaže: 'Ponekad su psi čovjeku puno bolji prijatelj, nego sam čovjek.' Tako da je meni Đurđica jedan od ključnih elemenata u životu i stara je godinu i osam mjeseci. Spasio sam je iz azila. Ona je u jednom ogromnom leglu bila najmanja rastom. Ona je zapravo odabrala mene i kad sam je pogledao ja sam znao da se to zove Đurđica, izgleda kao Đurđica. Stvarno je jako volim", poručio je Antonio.