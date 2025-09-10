Antonio Agostini iz 'Sjena prošlosti' za RTL.hr odgovarao na komentare gledateljica: 'Nudim ti se, uzmi me'

Najčitanije

Gospodin Savršeni Novi korak! Marinela iz 'Gospodina Savršenog' vratila se živjeti kod roditelja i s ponosom otkrila: 'Ovo je prava sreća'

Život na vagi Edo očitao bukvicu Dubravku: 'Nemoj da moram svaki trening s tobom voditi ovaj razgovor!'

Ljubav je na selu Stela iz 'Ljubav je na selu' pohvalila se svojim sinom: 'Mamin mali prvašić'

Život na vagi Antonija otkrila kako joj ide skidanje kilograma izvan 'Života na vagi'