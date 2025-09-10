Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Antonio Agostini iz 'Sjena prošlosti' za RTL.hr odgovarao na komentare gledateljica: 'Nudim ti se, uzmi me'

Glumac Antonio Agostini, koji je u seriji 'Sjene prošlosti' utjelovio Karla, odgovorio je na komentare gledateljica

RTL.hr
10.09.2025 08:00

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

antonio agostini sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Marta pokazala Olgi Šimunov prsten kao brutalnu pobjedu! 'Za uspomenu na još jednog frajera kojeg nisi mogla zadržati'

Moglo bi te zanimati

Je li odustala od svega? Olga se želi odseliti i napustiti Šimuna

Od školske ljubavi do neobuzdane strasti! Evo kako je odnos Marte i Karla preživio godine i iskušenja

Drama pred školom! Paula i Tomo se sukobili u javnosti: 'Sve znam, poštedi me'

Marta i Karlo se prepustili strastima! U krevetu razmjenjivali slatke riječi: 'Ne znam kad sam se zadnji put ovako osjećao. Možda nikad'

Olga i Šimun prekinuli nakon žestoke svađe! 'Marta će uvijek biti između nas. Ti se uvijek daš izmanipulirati'

Ples, osmijeh i sreća! Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' i supruga Tina zasjali na veseloj proslavi vjenčanja