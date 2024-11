Anu šokirala vijest koju joj je Nika otkrila: 'Ne mogu vjerovati'

Ana ju je tješila da je svjesna da nije lako, no da se u životu svašta događa. Niku je zanimalo zna li gdje je vjenčanje, a Ana je rekla da ne zna, no da je Blanka sigurno birala pozivnice. "Ona kao da se udaje sama za sebe", našalila se.

"Meni se čini da je tebe to više uzrujalo nego mene", zabrinula se Ana. Niku je to začudilo i pitala je mamu je li to njoj u redu. "Naravno da nije, ali neke stvari u životu ne možeš promijeniti. Što ti ne vidiš da se ja tu pravim da čitam knjigu i da me boli briga što se tvoj tata tamo ženi za neku mladu curu?", odgovorila joj je Ana.

Niku je zanimalo što čita, a riječ je o krimiću s intrigama i ubojstvima. "Tko zna, možda i ja dobijem ideju za kakvo ubojstvo", komentirala je Ana kad je njezina kći otišla.