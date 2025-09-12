Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Oduševila fanove! Arija iz 'Sjena prošlosti' nasmijala pratitelje fotkama sa seta: 'S pilates lopte u zatvor'

Arija Rizvić koja u seriji 'Sjene prošlosti' glumi Blanku na Instagramu je podijelila niz fotografija sa seta serije

RTL.hr
12.09.2025 10:34

Arija Rizvić koja u seriji 'Sjene prošlosti' glumi Blanku na Instagramu je podijelila niz fotografija sa seta serije. "S pilates lopte u zatvor. Ili kad me pitaju na ulici zašto nisam u zatvoru", poručila je Arija u opisu objave.

Mnoge je tako oduševila fotkama. "Ajme kakvo blago od fotki", "Odlično ti stoji ova uloga", "Dajte nam Blanku van zatvora", samo su neki od komentara.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo, nakon svog vjenčanja, Blanka je završila u pritvoru zbog sumnje da je ubila Anu, a njezin suprug Miro čini sve što je u njegovoj moći da je iz zatvora izvuče.

Omiljena serija 'Sjene prošlosti' na rasporedu je od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo.

Arija Rizvić Sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Je li stvarno sposoban za ubojstvo? Grijesi iz prošlosti dolaze na naplatu: 'Nemaš izbora'

Moglo bi te zanimati

Trač party! Olga manipulacijom okrenula Veroniku protiv Marte: 'Netko sreću traži u braku, a netko na gumenoj lopti'

Paula odlučila svjedočiti u Blankinu korist: 'Zauvijek ćeš ostati ubojica. Ovo radim to zbog sebe, da sačuvam svoj mir'

Olga pomrsila planove! Martin luksuzni trgovački centar možda neće zaživjeti

Sjene prošlosti počele dramatično! Arija Rizvić podijelila fotografije 'iz zatvora' i poručila: ''Bit će svega!''

Na Blanku u ovom izdanju nismo navikli, a gledatelji je hvale: 'Prekrasno izgleda bez šminke'

Ekipa 'Sjena prošlosti' otkrila koju scenu posebno pamte: 'Kad sam je zatvorila u hladnjaču, osjećala sam se moćno'