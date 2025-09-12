Oduševila fanove! Arija iz 'Sjena prošlosti' nasmijala pratitelje fotkama sa seta: 'S pilates lopte u zatvor'

Arija Rizvić koja u seriji 'Sjene prošlosti' glumi Blanku na Instagramu je podijelila niz fotografija sa seta serije. "S pilates lopte u zatvor. Ili kad me pitaju na ulici zašto nisam u zatvoru", poručila je Arija u opisu objave.
Mnoge je tako oduševila fotkama. "Ajme kakvo blago od fotki", "Odlično ti stoji ova uloga", "Dajte nam Blanku van zatvora", samo su neki od komentara.
Podsjetimo, nakon svog vjenčanja, Blanka je završila u pritvoru zbog sumnje da je ubila Anu, a njezin suprug Miro čini sve što je u njegovoj moći da je iz zatvora izvuče.
Omiljena serija 'Sjene prošlosti' na rasporedu je od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo.