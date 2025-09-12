Oduševila fanove! Arija iz 'Sjena prošlosti' nasmijala pratitelje fotkama sa seta: 'S pilates lopte u zatvor'

Arija Rizvić koja u seriji 'Sjene prošlosti' glumi Blanku na Instagramu je podijelila niz fotografija sa seta serije. "S pilates lopte u zatvor. Ili kad me pitaju na ulici zašto nisam u zatvoru", poručila je Arija u opisu objave.

Mnoge je tako oduševila fotkama. "Ajme kakvo blago od fotki", "Odlično ti stoji ova uloga", "Dajte nam Blanku van zatvora", samo su neki od komentara.