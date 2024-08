Arija o ulozi ljubavnice: 'Nisam imala takvih iskustava i ne bih se u to upuštala, cijenim mir, tuđu ljubav i stabilnost'

'Blanka je jedna mlada djevojka koja je, rekla bih, izgubljena u svom životu. Pilates trenerica je, trenira Martu i Paulu, jako bogate žene. Zaslijepljena je njihovim životima, fascinirana bogatstvom i luksuzom, naizgled savršenim obiteljima... pa odluči postati jedna od njih. Upliće se u tuđi brak. postaje opsjednuta slikom savršenog života i ne preza ni pred čim da ima to sve - bogatstvo i obitelj. Nije crno-bijela, ima loših strana, eksplozivna je, manipulativna, a s druge strane ima neku osjetljivost i ranjivost, prošlost koja ju je učinila takvom kakva je. Ne bi se Blanka i ja družile, ali bi rado išla kod nje na trening", opisuje glumica i redateljica Arija Rizvić lik Blanke.

"Svi imamo i dobra i loša sjećanja iz srednje škole. Nikad nisam doživjela nešto tako strašno kao naši likovi, ali čula sam o svakakvim ružnim situacijama, takvih situacija ima jako puno u stvarnom životu. Sve je, smatram, stvar lošeg odgoja. Odgajana sam da volim i poštujem svakog, no nažalost, mnogima se to ne usađuje od malih nogu", priča Arija o napetom zapletu serije i vlastitim sjećanjima iz djetinjstva.

Arijina sjećanja iz djetinjstva ljepša su i lepršavija negoli je to slučaj s glavnim protagonisticama serije 'Sjene prošlosti', a takva su joj i ljubavna iskustva. Dok Blanka sudjeluje u preljubu, Arija cijeni mir i stabilnost. "Nisam imala ljubavnih problema niti patnji, a niti blizu nešto kao Blanka, niti bih se ikada upuštala u nešto takvo. Volim mir i stabilnost u vezi, cijenim iskrenost, poštovanje i tuđu ljubav", zaključila je glumica. Partner u seriji joj je glumac Janko Rakoš i upravo s njim trenutno uživa surađivati. "Stalno se zabavljamo i smijemo, već smo surađivali i baš guštam u radu s Jankom. Sada sve češće surađujem i s curama i sjajne su, radujem se svemu što nam ova projekt donosi", zadovoljna je glumica i redateljica.

Paralelno Arija gradi dvije karijere - glumačku i redateljsku i to joj je, kaže, bila najbolja karijerna odluka u životu. "Gluma mi svakako pomaže u režiji, kao i režija u glumi. Te dvije karijere su isprepletene i to su iskustva koja me svakodnevno obogaćuju. Redatelj puno bolje razumije glumce kada ima iskustvo glume. Nekad sam imala i potrebu sugerirati nešto dok snimam, a sada sam potpuno prepuštena redateljima s kojima radim. U obje uloge je važno povjerenje i poštovanje i toga se držim u svakom projektu u kojem radim", zaključila je Rizvić.

