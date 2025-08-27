Emisije
Sjene prošlosti

Arija Rizvić prisjetila se dramatičnog kraja prve sezone 'Sjena prošlosti': 'Slike nastale na svadbi prije uhićenja'

Omiljena serija 'Sjena prošlosti' na rasporedu je već od ponedjeljka, 1. rujna u 20.15 sati na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo

RTL.hr
27.08.2025 13:00

Arija Rizvić, koja u seriji 'Sjene prošlosti' utjelovljuje Blanku, na svom je Instagramu podijelila nekoliko fotografija uoči početka druge sezone. Podsjetila je pritom pratitelje na dramatičan kraj prve sezone – Blanka se udala za Miru, no slavlje je prekinula policija koja je upala na vjenčanje, a Blanka je završila u pritvoru. "Slike nastale na svadbi prije uhićenja", poručila je Arija uz objavljene fotografije.

Blanka, Sjene prošlosti FOTO: Instagram

Da publika s nestrpljenjem čeka nastavak priče, pokazuju i brojni komentari ispod objave: "Ne mogu dočekati nastavke", "Jedva čekanje", "Sjajna ekipa", samo su neki od njih.

Blanka, Sjene prošlosti FOTO: Instagram

Prva sezona završila je krajem svibnja, i to na više nego dramatičan način. Šimun je izgubio skrbništvo nad Milom, Blanka je završila u pritvoru, a odnos Tome i Paule došao je na rub sloma. Olga se, nakon žestoke svađe s Martom i Viktorijom, našla na ulici s krvavim nožem u rukama dok su se policijske sirene sve više približavale. Što se uistinu dogodilo u kvartu i kakve sudbine čekaju glavne likove – otkrit će nova sezona.

Blanka, Arija, Sjene prošlosti FOTO: Instagram

Omiljena serija 'Sjena prošlosti' na rasporedu je već od ponedjeljka, 1. rujna u 20.15 sati na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo.

