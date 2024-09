Arija Rizvić za RTL.hr o liku ljubavnice i ljubavnom trokutu: 'Kod mene to ne pali! Volim mir, volim stabilnost'

Kako je imati partnera poput Janka Rakoša s bogatim glumačkim iskustvom?

Pa Janko Rakoš je super. Mi smo snimali u 'San snova' i tamo smo već kliknuli. I stvarno s njim najviše snimam. Odličan je, zabavljamo se, ma top nam je.

Kako misliš da će publika reagirati na lik Blanke?

Vjerojatno me neće voljeti, to jest Blanku jer nitko ne voli da netko nekome rastura brak. To stvarno nije u redu, ali eto, takav je splet okolnosti oko Blanke. Ali dobro, možda će u nekim situacijama biti ok.

Kakva je atmosfera na snimanju serije 'Sjene prošlosti'?

Atmosfera je super. Meni je ovo već drugi projekt, ekipa je ista, ova iza kamere. Svi smo već kao neka obitelj tako da stvarno uživamo. Meni je odlazak svaki dan na set wow.