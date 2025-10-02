Emisije
Sjene prošlosti

Arogantni doktor Sever unio tenzije! Olga odlučno poručila: 'Ima taj gard kao da je najvažniji na svijetu. Sigurno je kirurg'

Preuzevši ulogu domaćice liječničkog simpozija, Olga se trudila održati profesionalnu i ugodnu atmosferu, no prvi znakovi nadolazeće oluje pojavili su se i prije nego što su gosti ušli u restoran

RTL.hr
02.10.2025 21:15

Sve je započelo bizarnim sukobom na parkiralištu, gdje je Olga pokušala sačuvati mjesto za catering. U verbalnom okršaju s nepoznatim vozačem, koji je ignorirao njezine molbe, situacija je eskalirala do razine osobnih uvreda. "Maknut ću se, a vi si rezervirajte termin kod psihijatra", odbrusio joj je muškarac, dodavši: "Vi možda jeste lijepi, ali ste i ludi." Malo je tko mogao slutiti da će se upravo taj arogantni stranac uskoro pojaviti na domjenku kao jedan od uvaženih kolega.

Na ulazu u restoran, Olga je ostala šokirana kada je prepoznala istog čovjeka. Pokušavši ga spriječiti da uđe, misleći da se radi o nepozvanom gostu, doživjela je novo iznenađenje. "Onda sam na pravom mjestu. Dr. Andrija Sever", predstavio se, čime je tenzija s parkirališta službeno prenesena u svečanu dvoranu. Komentirajući tiho, Olga nije skrivala svoj dojam o novom kolegi: "Ima taj gard kao da je najvažniji na cijelom svijetu. Sigurno je kirurg."

Olga i Andrija, Sjene prošlosti
Olga i Andrija, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Pravi razlozi netrpeljivosti ubrzo su isplivali na površinu. Dr. Sever se pokazao kao poznanik Inesinog, uskoro bivšeg supruga, čija je burna rastava očito bila glavna tema u liječničkim krugovima. Suočena s Filipovim prijateljem, Olga nije mogla suspregnuti svoj bijes i lojalnost prema prijateljici.

"Ja ne pričam s Filipovim prijateljima", odrješito mu je poručila, odbacivši njegovu ispriku za incident na parkiralištu. Optužila je Filipa da je njezinoj prijateljici Ines "učinio pakao od života", spominjući prevaru i maltretiranje tijekom razvoda.

Olga i Andrija, Sjene prošlosti
Olga i Andrija, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Dr. Sever, međutim, ponudio je drugačiju perspektivu, sugerirajući da istina nije tako jednostrana. "Rastave su teške, ali uvijek postoje dvije strane priče", izjavio je, dodavši kako je čuo da je upravo Ines kriva za raspad braka.

Kao da situacija nije bila dovoljno napeta, na domjenku se pojavio i sam Filip, unoseći novu dozu nemira. Njegovo bahato ponašanje, od paljenja cigarete u zatvorenom prostoru do otvorenog vrijeđanja, dodatno je zatrovalo atmosferu. "Što smo sad u Švedskoj odjednom, pa se više ne može ni zapaliti?", arogantno je dobacio Olgu, nazivajući nju i Ines "trećerazrednim liječnicama".

Andrija Sever, Sjene prošlosti
Andrija Sever, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Olga mu je uzvratila oštro, podsjetivši ga na prijavu koja je podnesena protiv njega, čime je sukob podigla na profesionalnu razinu. U iznenađujućem preokretu, dr. Andrija Sever, koji je do tada branio Filipa, stao je na Olginu stranu, naredivši Filipu da ugasi cigaretu.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

