Beba Danijel ukrao show iza kulisa 'Sjena prošlosti': Zavirite iza kamera hit serije

Glumci su u odličnom raspoloženju i tijekom priprema, a dobro raspoloženje u garderobi i tijekom šminkanja jasno pokazuje da iza svake velike drame stoji i puno smijeha.

Gledatelje 'Sjena prošlosti' očekuje povratak u popularni kvart, gdje će intrige, drame i neočekivani obrati biti napetiji nego do sada. No, prije nego što uronite u nove zaplete, zavirite iza kulisa i otkrijte kako izgleda snimanje prije nego što se kamere upale. Beba Danijel svojom slatkoćom i pozitivom posebno zabavlja ekipu, dok bi malena Mila i Noa za vrijeme ljetnih vrućina ipak radije odabrali – kupanje u bazenu umjesto rada na setu.

Serija 'Sjene prošlosti' prošle je jeseni prikovala brojne gledatelje uz male ekrane, a svakodnevne avanture Olge, Paule, Ane i Marte pratili su s velikim nestrpljenjem. U ponedjeljak se vraća s novom sezonom koja donosi još više napetosti i preokreta.

Prva sezona završila je krajem svibnja, i to na više nego dramatičan način. Šimun je izgubio skrbništvo nad Milom, Blanka je završila u pritvoru, a odnos Tome i Paule došao je na rub sloma. Olga se, nakon žestoke svađe s Martom i Viktorijom, našla na ulici s krvavim nožem u rukama dok su se policijske sirene sve više približavale. Što se uistinu dogodilo u kvartu i kakve sudbine čekaju glavne likove – otkrit će nova sezona.

Omiljena serija 'Sjena prošlosti' na rasporedu je već od ponedjeljka, 1. rujna u 20.15 sati na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo.