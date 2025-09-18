Emisije
Sjene prošlosti

Bizaran susret u 'Sjenama prošlosti'! Glorija posjetila Blanku u pritvoru i razočarala se: 'I to je to? Zgodan outfit, izgleda udobno'

Glorija je posjetila Blanku u pritvoru, a posjet je bio napet i vrlo kratak

18.09.2025 20:45

Glorija je odlučila posjetiti Blanku u pritvoru. Ono što je uslijedilo nije bio razgovor, već bizarna inspekcija. Blanka, zatečena i zbunjena, našla se licem u lice sa ženom koju nije poznavala. "Tko ste vi?", upitala je, no umjesto odgovora, dobila je niz ciničnih pogleda i komentara.

"I to je to? Zgodan outfit? Izgleda udobno?", procijedila je Glorija, promatrajući Blankinu zatvorsku odjeću. "Očekivala sam nešto potpuno drugačije. Zanimljivo", zaključila je Glorija prije nego što je otišla, ostavivši Blanku u još većem nemiru.

Duboko potresena, Blanka je iskoristila prvu priliku za telefonski poziv kako bi prepričala suprugu Miri što se dogodilo.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Gluma ili iskrene emocije? Paula se suočila s Ines, a ona joj odgovorila: 'Ja nisam ničija ljubavnica'

Sjene prošlosti

Šok u 'Sjenama prošlosti'! Glorijin zahtjev zgrozio Miru: 'Želim tvoje dijete'

