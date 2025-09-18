Bizaran susret u 'Sjenama prošlosti'! Glorija posjetila Blanku u pritvoru i razočarala se: 'I to je to? Zgodan outfit, izgleda udobno'

Glorija je odlučila posjetiti Blanku u pritvoru. Ono što je uslijedilo nije bio razgovor, već bizarna inspekcija. Blanka, zatečena i zbunjena, našla se licem u lice sa ženom koju nije poznavala. "Tko ste vi?", upitala je, no umjesto odgovora, dobila je niz ciničnih pogleda i komentara.

"I to je to? Zgodan outfit? Izgleda udobno?", procijedila je Glorija, promatrajući Blankinu zatvorsku odjeću. "Očekivala sam nešto potpuno drugačije. Zanimljivo", zaključila je Glorija prije nego što je otišla, ostavivši Blanku u još većem nemiru.

Duboko potresena, Blanka je iskoristila prvu priliku za telefonski poziv kako bi prepričala suprugu Miri što se dogodilo.

