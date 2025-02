Blanka nastradala u sukobu s Anom! 'To nisi očekivala, ubojico'

Ana se odlučila suočiti s Blankom u Olginoj kupaonici uvjerena da je nešto učinila Pauli, a kad joj je ona rekla da ju je ubila, razbjesnila se. Blanku to nije uplašilo. "Mene si mislila napasti? Ajde", poručila je Ani.

Nakon toga su se potukle. "To nisi očekivala, ubojico", rekla je Ana.

Za to vrijeme Olga je zahtijevala od Ane i Blanke da joj otvore vrata od kupaonice. No one je nisu slušale nego su se nastavile obračunavati.