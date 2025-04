Blanka pronašla način kako ubiti Paulu: 'Savršeno, sad te imam, Paulice...'

Paula je u restoranu okupila mame iz vijeća na druženju, a Tihana je donijela štrudlu od smokava koju Paula nikako ne smije jesti jer je alergična na ose, a ose se razgrađuju u smokvama kako bi se oprašile. Zbog toga je Tihana štrudlu odnijela konobaru i rekla mu da napravi s njom što god želi.

''Ne znam, baci ih ili pojedi, daj gostima – briga me'', rekla mu je, a on joj se ispričao da ne smiju posluživati tuđe proizvode. ''A što da ih ne bi ubili? Možda je netko tu isto alergičan na ose, kao naša kraljica Paula pa samo da pomiriše te smokve, već bi pala u nesvijest'', rekla je, a to sve je čula Blanka koja se taman pojavila u restoranu i sve prisluškivala.