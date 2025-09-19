Blanka puštena na slobodu! Glorija povukla konce i pokazala svoju moć

icon-close

Glavna rasprava otvorena je u atmosferi iščekivanja. Sudac je, naglašavajući ozbiljnost kaznenog djela, podsjetio sve prisutne na nužnost nepristranosti i strogog poštivanja zakona. "Predmet koji je pred nama izuzetno je ozbiljan", izjavio je. Međutim, formalni tijek postupka prekinut je odmah na početku. Obrana je iznijela hrabar prijedlog: da se okrivljenoj Blanki omogući obrana sa slobode. "Nikada prije nije bila kažnjavana", argumentirao je branitelj, dodajući kako "nema razloga smatrati da postoji opasnost od bijega."

icon-expand Blanka, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Upravo u trenutku kada se činilo da će sud odbiti prijedlog, dogodio se preokret jer je u sudnicu ušla Glorija. Sudac je iznenada odredio desetominutnu stanku zbog "internog proceduralnog razgovora". Miro, Blankin partner, vidno uzrujan, suočio se s Glorijom. "Što god da radiš, prestani!" Glorija je preko poziva poručila sucu: "Samo napravi kako sam ti rekla i ovo će ti biti prekretnica u karijeri."

icon-expand Glorija, Sjene prošlosti FOTO: RTL