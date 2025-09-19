Blanka puštena na slobodu! Glorija povukla konce i pokazala svoju moć

Glavna rasprava otvorena je u atmosferi iščekivanja. Sudac je, naglašavajući ozbiljnost kaznenog djela, podsjetio sve prisutne na nužnost nepristranosti i strogog poštivanja zakona. "Predmet koji je pred nama izuzetno je ozbiljan", izjavio je.
Međutim, formalni tijek postupka prekinut je odmah na početku. Obrana je iznijela hrabar prijedlog: da se okrivljenoj Blanki omogući obrana sa slobode. "Nikada prije nije bila kažnjavana", argumentirao je branitelj, dodajući kako "nema razloga smatrati da postoji opasnost od bijega."
Upravo u trenutku kada se činilo da će sud odbiti prijedlog, dogodio se preokret jer je u sudnicu ušla Glorija. Sudac je iznenada odredio desetominutnu stanku zbog "internog proceduralnog razgovora". Miro, Blankin partner, vidno uzrujan, suočio se s Glorijom. "Što god da radiš, prestani!"
Glorija je preko poziva poručila sucu: "Samo napravi kako sam ti rekla i ovo će ti biti prekretnica u karijeri."
Nakon stanke, sudac se vratio s odlukom koja je šokirala sve prisutne. "Sud prihvaća prijedlog za puštanje okrivljene Blanke Došen na slobodu tijekom trajanja glavne rasprave", objavio je. Odluka je stupila na snagu odmah.
"Gotovo je, idem doma", bile su prve Blankine riječi, ispunjene olakšanjem i suzama. "Konačno ću spavati u svojoj mirisnoj posteljini, a ne u onom smradu u zatvoru", povjerila se Miru, dok su zajedno slavili povratak kući.
