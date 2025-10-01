Blankin i Mirin plan za bijeg propao! Karlo im ponudio pomoć - je li to iskrena gesta ili plan za osvetu?

U dramatičnim trenucima bijega, kada se činilo da je sloboda nadohvat ruke, sudbina je za Miru i Blanku pripremila neočekivani preokret

Bijeg koji je trebao biti njihov izlaz u novi život pretvorio se u klopku. Karlo ih je pronašao s lakoćom, jasno im dajući do znanja koliko je njihov plan bio uzaludan. "Kao prvo, došao sam vam pokazati da vas uopće nije bilo teško pronaći", poručio im je. Blankina prva reakcija bila je instinktivno nepovjerenje i bijes. Suočena s čovjekom za kojeg vjeruje da im želi samo zlo, optužuje ga za najniže motive. "Karlo, ti hoćeš naš novac pa si nas došao ucijeniti?", pita ga, uvjerena da je njegova pojava samo uvod u novo mučenje. "Jesi li došao iživljavati se?"

icon-expand Karlo i Miro, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Umjesto prijetnji, Karlo iznosi ponudu koja djeluje nestvarno. Odbacujući optužbe za financijsku korist, on im postavlja jednostavan, ali sudbonosan izbor. "Hoćete li se nastaviti skrivati potpuno besmisleno, ili ćete mi samo pustiti da vam pomognem?" pita ih, prebacujući teret odluke na njihova leđa. Miro, vidno zbunjen i slomljen, ne može shvatiti motive iza Karlovih riječi. "Oprosti, ja stvarno ništa ne razumijem", priznaje, dok se u njegovom glasu osjeća borba između nade i straha. Karlo, svjestan njihove dileme, ne nudi jednostavna objašnjenja, već ih suočava s vlastitim predrasudama: "Jer sam ja a priori čudovište i to je to." Konačno, Karlo svodi cijelu situaciju na jedno ključno pitanje koje Miro i Blanka moraju sami sebi postaviti i na njega odgovoriti: "Da li vi meni uopće vjerujete?"

icon-expand Karlo, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Blanka i Miro su prihvatili Karlovu pomoć i prihvatili njegov plan. Blanka je privedena. "Stavili su joj lisice i odveli je", kasnije je Miro s gorčinom prepričao svom prijatelju Karlu, opisujući scenu koja će ga proganjati. U posljednjim trenucima prije odvođenja, uspio joj je šapnuti riječi ohrabrenja: "Ljubavi, izdrži još malo. Samo budi hrabra." Nakon Blankinog uhićenja, Miro je utjehu potražio u razgovoru s Karlom. Shrvan krivnjom, Miro se otvorio: "Žao mi je što sam onako postupio i što sam te razočarao."

icon-expand Blanka, Sjene prošlosti FOTO: RTL