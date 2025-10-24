Emisije
Sjene prošlosti

Blankin kaubojski šešir iz 'Sjena prošlosti' postao hit na društvenim mrežama! 'Od pilates trenerice do kaubojke'

U sinoćnjoj epizodi serije 'Sjene prošlosti', Blanka i Miro pokušali su pobjeći iz države

RTL.hr
24.10.2025 16:00

Nakon što je Blanka upucala Šantića, Karlo joj je odlučio smjestiti. Na mjestu zločina pronašao je njezinu ogrlicu i podmetnuo je u ruku mrtvog Šantića, kako bi policija pomislila da je upravo ona ubojica. Kad je Miro saznao što se dogodilo, odlučio je zajedno s Blankom pobjeći.

No, ono što je privuklo pažnju gledatelja bio je Blankin outfit za bijeg. Njezin kaubojski šešir postao je pravi hit na društvenim mrežama. Komentari su se nizali: "Od pilates trenerice do kaubojke", "Dona Barbara", "Blanka kaubojka", "Vidi joj kaubojskog šešira", "Dobro joj stoji", samo su neki od njih.

Blanka, Sjene prošlosti
Blanka, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Podsjetimo, Rimac je uhitio Miru, no Blanka mu je ponovno uspjela pobjeći.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Markom Petrićem

Blanka Sjene prošlosti
