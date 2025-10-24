Blankin kaubojski šešir iz 'Sjena prošlosti' postao hit na društvenim mrežama! 'Od pilates trenerice do kaubojke'

Nakon što je Blanka upucala Šantića, Karlo joj je odlučio smjestiti. Na mjestu zločina pronašao je njezinu ogrlicu i podmetnuo je u ruku mrtvog Šantića, kako bi policija pomislila da je upravo ona ubojica. Kad je Miro saznao što se dogodilo, odlučio je zajedno s Blankom pobjeći.

No, ono što je privuklo pažnju gledatelja bio je Blankin outfit za bijeg. Njezin kaubojski šešir postao je pravi hit na društvenim mrežama. Komentari su se nizali: "Od pilates trenerice do kaubojke", "Dona Barbara", "Blanka kaubojka", "Vidi joj kaubojskog šešira", "Dobro joj stoji", samo su neki od njih.