Bravo Davorka! Ponovno spasila Olgu i to na sudu: 'Ovdje su iskazi 22 svjedoka...'

Socijalna radnica je sudcu donijela izvješće koje nikako ne ide u korist Šimunu i Olgi. Sudac je priznao da nije očekivao ovakvo izvješće, a s njim se složio i Šimun. ''Stvari ne stoje baš dobro, to vam je jasno?'', upitao je sudac, a Šimun se odmah išao braniti.

''Iskazi, koje je socijalna radnica predstavila, nisu istiniti. To su napadi na liječnicu Vidović jer mi Marta Novak želi naškoditi time što blati liječnicu Vidović – lažima i manipulacijama'', objasnio je Šimun, a sudac je komentirao kako su to ozbiljne optužbe. Šimun je rekao kako je i on ozbiljan, a za to vrijeme je došla Davorka i Šimunovom odvjetniku dala nove dokaze.