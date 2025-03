Brižan Karlo! Napravit će sve za Martu: 'Grijanje u njezinoj kući mora biti riješeno – ne zanima me'

U susjedstvu nije bilo grijanja zbog puknuća cijevi, a Karlo se pobrinuo da njemu radi grijanje pa je pomoć ponudio Marti. Naime, pozvao je Milu i nju kod sebe doma dok se to ne riješi. Marta nije prihvatila njegovu pomoć.

''Karlo, poštedi me'', rekla mu je oštro. ''Sva se treseš, hladno ti je, obuci se'', rekao joj je i otišao, a po izlasku iz kuće je odmah išao telefonirati. ''Hej Vinko, hoću da se grijanje u Martinoj kući smjesta popravi'', naredio je Karlo, a Vinko je objasnio da je njezina kuća tek popodne na redu. ''Ne zanima me, želim da se to smjesta napravi'', nastavio je Karlo.