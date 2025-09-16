Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Budući tata u akciji! Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' uređuje sobicu za bebu, objavio slatke fotke priprema

Marko Petrić koji u 'Sjenama prošlosti' glumi Miru, na Instagramu je otkrio da uređuje sobu za bebu

RTL.hr
16.09.2025 16:35

Marko je na Instagramu podijelio kolaž fotografija na kojima se vidi kako sa suprugom Tinom obavlja shopping, dok kod kuće farba zidove i sastavlja namještaj.

Marko Petrić, Sjene prošlosti
Marko Petrić, Sjene prošlosti FOTO: Instagram

Marko je nedavno za RTL.hr otkrio da su odabrali ime za dijete te je istaknuo: "To me jako veseli. To je možda najvrjednija i najvažnija stvar koja mi se u životu događa".

Inače, Marko i Tina vjenčali su se u rujnu 2023. nakon dugogodišnje veze. Supružnici ne govore puno o svojoj vezi i čuvaju svoju privatnost, a povremeno dijele zajedničke fotografije na društvenim mrežama i pokazuju djeliće svoje bračne idile.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

Marko Petrić Sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Paula ulovila Tomu s drugom pa napravila scenu: 'Vucaraš se s ovom kradljivicom muževa!'

Moglo bi te zanimati

Ples, osmijeh i sreća! Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' i supruga Tina zasjali na veseloj proslavi vjenčanja

Ekipa 'Sjena prošlosti' otkrila koju scenu posebno pamte: 'Kad sam je zatvorila u hladnjaču, osjećala sam se moćno'

Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' zaigrao 'Ja vs. ja': 'Čini mi se da sam korak ispred svih'

Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' proslavio rođendan u najboljem društvu: 'Blagoslovljen s obitelji i malim stvarima'

Prizori koji tope srca! Zvijezda 'Sjena prošlosti' u sedmom nebu: S trudnom suprugom uživa u morskoj idili

Glumac serije 'Sjene prošlosti' Marko Petrić sa suprugom Tinom uživa u najljepšim danima: 'Najljepši i najslađi par na sceni'