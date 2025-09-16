Budući tata u akciji! Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' uređuje sobicu za bebu, objavio slatke fotke priprema

Marko je na Instagramu podijelio kolaž fotografija na kojima se vidi kako sa suprugom Tinom obavlja shopping, dok kod kuće farba zidove i sastavlja namještaj.

Marko je nedavno za RTL.hr otkrio da su odabrali ime za dijete te je istaknuo: "To me jako veseli. To je možda najvrjednija i najvažnija stvar koja mi se u životu događa".

Inače, Marko i Tina vjenčali su se u rujnu 2023. nakon dugogodišnje veze. Supružnici ne govore puno o svojoj vezi i čuvaju svoju privatnost, a povremeno dijele zajedničke fotografije na društvenim mrežama i pokazuju djeliće svoje bračne idile.

