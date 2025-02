Buran susret Šimuna i Karla u Olginom domu: 'Gad si, idemo van'

"Ne mogu reći da mi je naročito drago što te vidim. Znam da si dao ponudu za imanje", komentirao je Karlo. Šimun mu je rekao da zna da je i on to isto učinio. "Ali dobro, nećemo se sad stresirati oko toga. Obojica smo znali da će se to dogoditi", istaknuo je Šimun.