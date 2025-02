Dada iz 'Sjena prošlosti' pomaže udomiti psa, a ovi prizori tope srca: 'Jako je umiljata, voli djecu'

Inače, Monika je ranije otkrila za RTL.hr kako je odlučila otvoriti svoj grooming salon. "Moja priča sa salonom je krenula od moje veterinarke, zapravo. U početku sam ja dosta odbijala to i svaki put kad bi me vidjela veterinarka mojih pasa, bi to ona malo spomenula: 'Pa odi na edukaciju, ti si za to'. Imamo zajedničku prijateljicu koja je isto veterinarka i koja je imala svoj salon. Ona radi već 20-ak godina i držala je edukacije, naša Inga. Inga, volimo te. I zapravo se ta ideja moje veterinarke nekako kuhala u meni godinama, doslovno godinama. Ja sam se jedno jutro probudila, ne znam uopće što mi je bilo, valjda je podsvijest radila na tome neko izvjesno vrijeme i ja sam se probudila i rekla: 'Znaš što, ja idem na edukaciju i otvorit ću salon za šišanje pasa'", ispričala je.

Osvrnula se na početak rada. "Prvo, shvatila sam da ništa ne znam. Sve ono što sam mislila da znam o kupanju pasa, shvatila sam da nemam pojma, da sam sve krivo radila sa svojima, ali je bilo jako inspirativno i jako slatko. Naučila sam još više o ponašanju pasa nego što sam znala prije. I bilo je zahtjevno. To je fizički zahtjevan posao i način na koji radimo nije uobičajen, nije svakodnevan i onda sam nekako shvatila da mi je to prilika za rast, za razvoj, da naučim još više o psima kao o bićima i to sam shvatila kao nekakvu svoju misiju i tim putem i krenula. Nekako se više baziram na ponašanje psa i da njima to bude još ugodnije iskustvo nego da izađu sa savršenom frizurom. Imamo pasa koji jednostavno nisu baš prilagođeni i koji se strašno boje i koji su agresivni i s takvim psima mislim da je puno bolje raditi onako kako je njima najlakše, a ne kako je nama najlakše. Primjerice, Casper je kod mene već godinama u salonu i on nema nikakvih problema s ovim tretmanima", objasnila je.

