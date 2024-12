Dajana Čuljak iz 'Sjena prošlosti' za RTL.hr o svom Božiću: 'Najviše volim pripremati kuglof jer me podsjeća na baku'

"Obaveza je puno kao i kod svakog, ali svi mi nađemo vremena za provesti koji kvalitetan sat ili dan sa svojim najmilijima, sve se da isplanirati, samo treba dobre volje. Ovo mi je najdraže doba u godini, vraća me u djetinjstvo i sve je odmah ljepše", rekla je.

"Od slastica najviše volim pripremati kuglof jer me podsjeća na baku koja ga je često radila", rekla je.

Božić je, za nju, kaže, uvijek rezerviran za obitelj.

"Odlazak na polnoćku i kićenje božićnog drvca na Badnjak je must have. 'National Lampoon's Christmas Vacation' - kao što sam rekla, svi smo zafrkanti u obitelji pa se na ovaj film uvijek dobro nasmijemo do suza. Najdraža božićna pjesma nam je 'Bijeli Božić' Olivera Dragojevića, a i Novu godinu ćemo čekati u stanu uz glazbu, dobru hranu, piće i drage mi prijateljice i prijatelje", rekla je i dodala: "Nemam želja, veselim se odmoru i smijanju s najmilijima".

A Pauli je poželjela - mir!

