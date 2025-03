Davorka opet spašava situaciju: 'Pokazala je da ste joj vi da prvom mjestu'

Olga nije otišla na večeru sa Šimunovom mamom, a Davorka je odlučila to podijeliti sa Šimunom. ''Hej, Davorka. Baš sam krenuo do Olge i Danijela. Zapravo, mislio sam da ga ti čuvaš pa da s Olgom porazgovaram nasamo'', rekao joj je Šimun, a ona mu je rekla da je samo izašla nešto pojesti.

''Mislim da samim time što nije otišla na večeru s vašom majkom, pokazal je da ste joj ipak vi na prvom mjestu. Jako joj je stalo do vas'', objasnila je Davorka. Šimun joj je priznao da nije znao da se predomislila. ''Oprostite, sad sam vas malo zagnjavila, nemojte se ljutiti. Stalo mi je i do vas i do Olge'', rekla je Davorka, a Šimun joj se zahvalio na toj informaciji.

