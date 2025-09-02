Dirljiv susret iza rešetaka! Šimun podržao uplakanu Olgu u pritvoru: 'Vidim samo ženu koju volim'

Nakon što je Olga završila u pritvoru, Šimun ju je već sljedećeg dana uspio posjetiti. Čim ga je ugledala, uplakana mu je pala u naručje. "Je li Danijel dobro? Je li uspio zaspati?", pitala je drhtavim glasom. "Dobro je, smiri se. Najvažnije je da se i ti sabereš", odgovorio joj je nježno.

"Ja sam je ubila... ja sam to učinila. Postala sam ubojica", izustila je kroz suze. Šimun ju je pokušao umiriti: "Sve će biti u redu, Olga. Naći ćemo način da izađemo iz ovoga zajedno. Borit ćemo se."