Dirljiva prosidba u 'Sjenama prošlosti'! Šimun kleknuo i pitao Olgu: 'Hoćeš li se udati za mene?'

Njihova ljubav, ojačana nedaćama, postala je sigurna luka. "Nisam mogla vjerovati da ću ikad više biti ovako sretna," povjerila se Olga, dok ju je Šimun s osmijehom uvjeravao: "A onda se počni navikavati. Ovako će biti svaki dan."

Vrhunac je bila prosidba koja je iznenadila i Olgu i gledatelje. U intimnom trenutku, Šimun je kleknuo pred Olgu i postavio pitanje koje su svi priželjkivali: "Olga, hoćeš li se udati za mene?", a Olga je naravno ushićeno pristala.

