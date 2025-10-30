Emisije
Sjene prošlosti

Dirljiva prosidba u 'Sjenama prošlosti'! Šimun kleknuo i pitao Olgu: 'Hoćeš li se udati za mene?'

Olga i Šimun, čija je veza prošla kroz brojne kušnje, napokon su pronašli svoj mir

RTL.hr
30.10.2025 20:55

Njihova ljubav, ojačana nedaćama, postala je sigurna luka. "Nisam mogla vjerovati da ću ikad više biti ovako sretna," povjerila se Olga, dok ju je Šimun s osmijehom uvjeravao: "A onda se počni navikavati. Ovako će biti svaki dan."

Vrhunac je bila prosidba koja je iznenadila i Olgu i gledatelje. U intimnom trenutku, Šimun je kleknuo pred Olgu i postavio pitanje koje su svi priželjkivali: "Olga, hoćeš li se udati za mene?", a Olga je naravno ushićeno pristala.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'SJENA PROŠLOSTI':

Olga Šimun Sjene prošlosti
