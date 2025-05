Dogovoreno je! Viktorija će se brinuti za Agatu: 'Želim to isključivo iz sebičnih razloga'

U razgovoru s Olgom, Agatom i Šimunom, Viktorija se dosjetila da bi se ona mogla brinuti za Agatu. ''Slušajte, meni je sad nešto palo na pamet. Nisam profesionalna njegovateljica, ali što kažete na to da se ja malo brinem za vas?'', predložila je Viktorija, a Agata je komentirala kako to ne dolazi u obzir.

''Agata, znate što, ja znam jako dobro kako je to živjeti 100 na sat i stvarno mi je to malo dojadilo. Ne malo, nego puno pa evo gledajte to ovako: želim se brinuti za vas isključivo iz sebičnih razloga. Ha, što kažete?'', objasnila je Viktorija. Šimun je zamolio majku da joj da priliku, barem privremeno pa je Agata pristala.

Seriju 'Sjene prošlosti' gledajte od ponedjeljka do petka od 20.15 na RTL-u, a dan ranije je nova epizoda dostupna na platformi Voyo!