Đorđe Kukuljica kao profesor Eduard u RTL-ovoj seriji 'Sjene prošlosti': 'Pozitivac ili negativac? Mislim da će gledatelji odlučiti'

Okosnica ove intrigantne serije su životi i sudbine četiriju snažnih i dominantnih žena, Olge, Marte, Ane i Paule, sa svim njihovim usponima i padovima, obiteljskim problemima, prevarama, intrigama. Ljubav prema obitelji i bližnjima, ali i želja za osvetom, moći, manipulacijom, strahom od gubitka, sve su to spone koje ih spajaju, ali i razdvajaju.

Radnja serije počinje u prošlosti kada su četiri prijateljice još srednjoškolke, no nakon što Marta odluči da je došlo vrijeme da svrgnu Olgu s trona popularnosti, priprema joj okrutnu podvalu i njihovo se prijateljstvo raspada zauvijek mijenjajući Olgin život. Dvadeset godina kasnije, Olga se vraća u njihove živote i putevi četiri bivše prijateljice ponovno se isprepleću. Iako Olga želi nastaviti normalnim životom, suočena sa starim (ne)prijateljicama, u njoj se budi želja za naplatom starih neporavnatih računa koja će pokrenuti lavinu raznih, vrlo neočekivanih događaja, pa čak i ubojstva!

No pošteni, mudri i staloženi Eduard neće dopustiti da optužbe iz prošlosti obilježe njegov život. Kad se Olga ponovno vrati u grad, spremna suočiti se sa starim ranama, upravo će on biti njezin glas razuma na putu osvete. No iza njegove smirene vanjštine, kriju se i tajne koje će izaći na vidjelo...

Pozitivac ili negativac? Ja mislim da će tu ljudi, gledatelji, odlučiti tko je on. Ja to niti imam pravo, niti želim, niti sam ikad tako razmišljao. Svoj lik radiš kao da si ti i ti si za sebe sve..." kaže Kukuljica.