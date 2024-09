Doručak kod Olge završava neočekivanom pričom, a Mato seli iz kuće

Mato sprema stvari i seli iz kuće, a Ana ga ne želi ni pogledati. Povjeri se Tomi o svemu što se događa, a on stane na njegovu stranu.

Paula i Tomo stižu na večeru kod Marte i Šimuna... Tomo otkriva Šimunu detalje o svojoj vezi s Olgom, no glavna tema razgovora ipak je rastava Kolarića. I dok se Tomo pravi da o svemu nema pojma i da on to nikad ne bi napravio svojoj obitelji, Marta se zaplete i pred svima slučajno oda kako je možda ipak znala za nevjeru, no sve je prešućivala čak dvije godine...