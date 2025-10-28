Drama na igralištu! Paula napala Saru: 'Ti nisi dio ove obitelji' - Noine riječi promijenile sve

Uvjerena da je za sinovljevo problematično ponašanje odgovorna Sara, Paula ju je bez oklijevanja optužila. "Otkad se ti ovako ponašaš? Reći ću ti, otkad se družiš s njom. Od tad je sve krenulo nizbrdo", riječi su kojima je osudila djevojku, čak joj poručivši da joj nije mjesto u njihovoj obitelji.

Međutim, istina koja je uslijedila bila je potresna i posve drugačija. Noa je majci priznao da ga je Sara zapravo spasila. Stariji dječaci su ga napali, a ona je hrabro stala u njegovu obranu. "Sara je uskočila u situaciju i ona mi je pomogla i spasila me", objasnio je Noa.