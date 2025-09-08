Drama pred školom! Paula i Tomo se sukobili u javnosti: 'Sve znam, poštedi me'

"Tek sad dolaziš? Gdje si bio, zašto kasniš?" upitala ga je Paula dok je Tomo trčeći stigao pred školu. "Daj, molim te, nemoj mi samo ti soliti pamet nakon svega što si mi napravila", odgovorio je Tomo, vidno ljut. "Dobro, skuliraj se", mirno mu je uzvratila Paula.

Paulin plan potpuno se izjalovio kada je Tomo doznao za dogovor između nje, Mire i Blanke . Zbog toga su se sukobili pred Noinom školom. Noa je išao na izlet, a Paula i Tomo su obećali da će ga ispratiti, no Tomo je zakasnio.

"Što da se skuliram? Radiš budaletinu od mene po tko zna koji put. Ja te molim, Paula, prestani više s lažima. Čuli su te ljudi ovaj put, sama si se izlajala", odgovorio je Tomo, a Paula je ostala zbunjena, nije znala kako reagirati.

"Znam za tvoj dogovor s Mirom. Znam sve. Znaš što, frajerice, sad je stvarno dosta. Pliz, nemoj me više zvati. Poštedi me", poručio joj je Tomo.

Očajna Paula zatim je odlučila da ipak neće dati iskaz u Blankinom slučaju što je razbjesnilo Miru.

