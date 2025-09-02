Emisije
Sjene prošlosti

Drama u policijskoj postaji! Šimun traži odgovore: 'Ne tražim državne tajne, nego objašnjenje'

Nakon što je Olga uhićena, Šimun dolazi u policijsku stanicu u nadi da će dobiti informacije i barem na trenutak vidjeti Olgu

RTL.hr
02.09.2025 09:00

Nakon što je Olga uhićena, Šimun dolazi u policijsku stanicu u nadi da će dobiti informacije i barem na trenutak vidjeti Olgu. Međutim, policija mu ne želi otkriti ništa. "Pa ne tražim da je pustite, nego da je vidim na dvije minute i da mi netko objasni što se ovdje dovraga događa! Molim vas!" uzrujano je vikao Šimun. "Dobro, lako za mene, ali što da kažem djeci?", dodao je, vidno frustriran.

U razgovor se uključuje inspektorica Darija. "Za početak, prestat ćete s ovakvim ponašanjem. Razumijem da ste sada van sebe, ali jedino što vam mogu reći jest da je istraga tek započela", poručila mu je smirenim tonom.

Darija, Sjene prošlosti
Darija, Sjene prošlosti FOTO: RTL

"Ne tražim od vas državne tajne, pobogu!" viknuo je Šimun. "Ne mogu vam govoriti o istrazi koja je u tijeku, razumijete li vi to? Znam da ste frustrirani, ali vjerujte mi, vaše ponašanje neće nikome pomoći", odgovorila mu je inspektorica. "Dobro, onda mi recite što da radim?" upitao je očajnički Šimun.

"Spomenuli ste svoju djecu, idite kući i budite s njima, njima ste sada najpotrebniji. Strpite se do službenih informacija, sigurna sam da nećete dugo čekati", savjetovala ga je inspektorica pa dodala: "I ako želite pomoći gospođi Vidović, predložila bih vam da angažirate odvjetnika. Pravna pomoć će joj biti potrebna. I da sam na vašem mjestu, ne bih štedjela na odvjetniku, ako me razumijete."

Omiljena serija 'Sjene prošlosti' na rasporedu je od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo.

