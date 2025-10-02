Dramatičan obrat u sudnici! Blanka promijenila iskaz: 'Ne osjećam se krivom' - suđenje kreće ispočetka

Postupak je ponovno otvoren odlukom suda koji je konstatirao "utvrđene povrede postupka iz prethodnog kaznenog procesa". Time su svi dosadašnji koraci praktički poništeni, a glavna rasprava krenula je ispočetka. Sudac je ponovno pročitao optužnicu koja Blanku tereti da je "kao vozačica osobnog vozila namjerno udarila Anu Kolarić, čime je izazvala njezinu smrt", što se kvalificira kao kazneno djelo teškog ubojstva.

Nakon čitanja optužnice, sudac se obratio okrivljenoj s ključnim pitanjem: "Gospođo Kos Došen, ustanite i izjasnite se osjećate li se krivom za kazneno djelo koje vam se stavlja na teret." Odgovor koji je uslijedio iznenadio je sve prisutne. "Ne osjećam se krivom", poručila je Blanka.