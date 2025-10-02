Emisije
Sjene prošlosti

Dramatičan obrat u sudnici! Blanka promijenila iskaz: 'Ne osjećam se krivom' - suđenje kreće ispočetka

U sudnici ispunjenoj napetošću, kazneni postupak protiv Blanke doživio je dramatičan preokret. Blanka je suprotno svom prethodnom iskazu, izjavila da se ne osjeća krivom, čime je cijeli slučaj gurnut u novu, neizvjesnu fazu

RTL.hr
02.10.2025 20:35

Postupak je ponovno otvoren odlukom suda koji je konstatirao "utvrđene povrede postupka iz prethodnog kaznenog procesa". Time su svi dosadašnji koraci praktički poništeni, a glavna rasprava krenula je ispočetka. Sudac je ponovno pročitao optužnicu koja Blanku tereti da je "kao vozačica osobnog vozila namjerno udarila Anu Kolarić, čime je izazvala njezinu smrt", što se kvalificira kao kazneno djelo teškog ubojstva.

Nakon čitanja optužnice, sudac se obratio okrivljenoj s ključnim pitanjem: "Gospođo Kos Došen, ustanite i izjasnite se osjećate li se krivom za kazneno djelo koje vam se stavlja na teret." Odgovor koji je uslijedio iznenadio je sve prisutne. "Ne osjećam se krivom", poručila je Blanka.

Blanka, Sjene prošlosti
Blanka, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Vidno iznenađen, sudac ju je podsjetio na prethodni iskaz. "Na prethodnom ročištu ste se izjasnili da se osjećate krivom. Molim vas, pojasnite razlog promjene stava", zatražio je. Umjesto obrazloženja, uslijedila je kratka, ali snažna izjava: "Istina je. Ja nisam kriva."

Blanka i Miro, Sjene prošlosti
Blanka i Miro, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Sud je, unatoč iznenađenju, formalno prihvatio njezinu izjavu te poručio da se glavna rasprava otvara ispočetka. 

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

