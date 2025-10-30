Dramatičan preokret! Marta se pokajala i ispričala Olgi: 'Kunem ti se da želim da ti i Šimun budete zajedno i da budeš sretna'

Nakon nesreće koja ju je zamalo stajala života, Marta se suočila s bolnom spoznajom o vlastitom životu. "Kad si korak do smrti, onda stvarno shvatiš tko si", priznala je Olgi, opisujući samu sebe kao osobu koja "razara sve što dotakne". Taj trenutak natjerao ju je da preispita godine ispunjene gorčinom, lažima i osjećajem praznine.

Marta je otkrila da se cijeli život borila protiv unutarnje praznine, ispunjavajući je "kontrolom, lažima, krivnjom, ali najviše gorčinom". Njezino priznanje dosegnulo je vrhunac u bolnoj spoznaji: "Lakše je mrziti druge nego priznati da nisi nikad naučio voljeti sebe." Upravo je ta samospoznaja postala temelj za promjenu koju nitko nije očekivao.

U razgovoru s Olgom, Marta nije tražila oprost, svjesna dubine rana koje je nanijela. "Znam da ga ne mogu dobiti. Previše se toga dogodilo između nas", rekla je, no unatoč tome, po prvi put je pokazala iskrenu ranjivost.