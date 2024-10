Edo i dalje želi otkriti istinu o Olgi, ali Marta nastavlja prijetiti

Ana odluči ispitati Šimuna o problemima u firmi za koje vjeruje da postoje, a iako joj on ne otkrije detalje, daje joj dovoljno razloga da se ozbiljno zabrine. Unatoč tomu, posao je njezin bijeg od privatnih problema i nastavlja sve oduševljavati svojim pregovaračkim sposobnostima.

Nakon što je uspješno ignorirao njezine pozive, Marta se odlučuje na idući korak pa posjećuje Edu i zaprijeti mu da ne otkriva detalje o 2004. godini, no on od svog plana ne misli odustati.