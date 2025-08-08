Emisije
Sjene prošlosti

Egzotična avantura! Davorka iz 'Sjena prošlosti' ostvarila svoj san na Tenerifima, objavila simpatičan video s majmunom

Glumica Monika Mihajlović, koju gledatelji serije 'Sjene prošlosti' poznaju kao strastvenu i odlučnu Davorku, trenutačno uživa na Tenerifima gdje provodi svoj medeni mjesec

RTL.hr
08.08.2025 17:00

Glumica Monika Mihajlović, koju gledatelji serije 'Sjene prošlosti' poznaju kao strastvenu i odlučnu Davorku, trenutačno uživa na Tenerifima gdje provodi svoj medeni mjesec. Sada je Instagramu objavila simpatičan video u kojem s osmijehom drži majmuna. "Ostvario mi se san", poručila je u opisu videa.

Monika Mihajlović
Monika Mihajlović FOTO: Instagram

Monika je nedavno objavile fotke s medenog mjeseca i oduševila svoje pratitelje. "Ponekad nas valovi odvedu točno tamo gdje trebamo biti...", napisala je glumica uz očaravajuću fotografiju iz Atlantskog oceana, gdje pozira u dugoj haljini okružena morskim valovima.

U opisu objave otkrila je da se nalazi u Costa Adejeu, srcu Tenerifa, gdje provodi svoj medeni mjesec i godišnji odmor. Njezin romantični bijeg u tropima popratila je riječima: "Moja razigrana glumačka duša napokon u miru, pod palmama i zlatnim nebom Kanara."

Za prikaz nam je potreban pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

U opisu objave glumica je istaknula da je ovaj odmor za nju prava kulisa novog poglavlja: mirnog, romantičnog i kreativnog.

Novu, drugu sezonu omiljene serije 'Sjene prošlosti' gledatelji će moći pratiti ove jeseni na RTL-u! Propuštene epizode prve sezone RTL-ove dramske serije gledajte na platformi Voyo!

Što donosi nova sezona serije 'Sjene prošlosti'? Hoće li svi dobiti ono što zaslužuju?

