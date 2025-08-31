Ekipa 'Sjena prošlosti' otkrila koju scenu posebno pamte: 'Kad sam je zatvorila u hladnjaču, osjećala sam se moćno'

Ekipa popularne serije 'Sjene prošlosti' otkrila je koje su scene najviše zapamtili i zašto su im ostale u sjećanju.
Arija Rizvić, koja utjelovljuje lik Blanke, nije imala problema s odabirom svog nezaboravnog trenutka: "Kad sam zatvorila Marinu Fernandez u hladnjaču. Meni je to bilo prezabavno, uzbudljivo i baš sam se nekako osjećala moćno i zločesto."
Dajana Čuljak, koja glumi Paulu, prisjetila se zabavnih trenutaka na setu, osobito scena večere: "Scene večere gdje se od smijanja jedva snimalo i sad kad vratim film, kad su nas malo razdvojili u scenariju, kad nismo toliko više skupa, tek sad sam shvatila koliko je bilo dobro i koliko mi to fali."
Jasmin Mekić, koji utjelovljuje lik Šimuna, govorio je o svom izazovu u jednoj sceni: "Napadaj panike koji sam imao, koji sam malo istraživao i tako dalje. Koji je morao biti dočaran na najbolji mogući način."
Marina Fernandez, koja tumači Olgu, nije mogla zaboraviti trenutak kad je Olga saznala da je trudna, unatoč svim nevoljama koje je prošla: "Kad Olga otkriva da je nekim čudom zapravo trudna. Nakon što su je trovali i što su joj svašta napravili, znači ona otkrije taj jedan svijetli trenutak u svom tom mraku."
Marko Petrić, koji glumi Miru, otkrio je jednu komičnu anegdotu sa seta. "Jednom smo snimali jednu scenu, bila je tri-četiri rečenice, ali iz nekog razloga smo se mi prije scene počeli smijati. I samo smo trebali ući unutra i reći kako je prošlo. Ja sam dao sve od sebe. Ja sam ušao i rekao: 'Kako je...' I onda smo se tako smijali jedno dobrih 15 minuta, na veselje i zadovoljstvo svih kolega. Kao daj prestanite više već jednom. Bilo mi je užasno krivo."
Na kraju, Jelena Perčin, koja tumači lik Martu, prisjetila se zabavnih trenutaka s kolegicama: "Na setu smo bile Ana Maras, Dajana Čuljak i ja. Trač party. Užasno smo se smijale. Toliko smo se smijale da se više uopće nismo mogle sastaviti ni sa scenom ni s tekstom."
Omiljena serija 'Sjena prošlosti' na rasporedu je već od ponedjeljka, 1. rujna u 20.15 sati na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo.