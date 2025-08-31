Ekipa 'Sjena prošlosti' otkrila koju scenu posebno pamte: 'Kad sam je zatvorila u hladnjaču, osjećala sam se moćno'

Ekipa popularne serije 'Sjene prošlosti' otkrila je koje su scene najviše zapamtili i zašto su im ostale u sjećanju

icon-close

Ekipa popularne serije 'Sjene prošlosti' otkrila je koje su scene najviše zapamtili i zašto su im ostale u sjećanju. Arija Rizvić, koja utjelovljuje lik Blanke, nije imala problema s odabirom svog nezaboravnog trenutka: "Kad sam zatvorila Marinu Fernandez u hladnjaču. Meni je to bilo prezabavno, uzbudljivo i baš sam se nekako osjećala moćno i zločesto."

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Dajana Čuljak, koja glumi Paulu, prisjetila se zabavnih trenutaka na setu, osobito scena večere: "Scene večere gdje se od smijanja jedva snimalo i sad kad vratim film, kad su nas malo razdvojili u scenariju, kad nismo toliko više skupa, tek sad sam shvatila koliko je bilo dobro i koliko mi to fali." Jasmin Mekić, koji utjelovljuje lik Šimuna, govorio je o svom izazovu u jednoj sceni: "Napadaj panike koji sam imao, koji sam malo istraživao i tako dalje. Koji je morao biti dočaran na najbolji mogući način."

icon-expand Sjene prošlosti FOTO: RTL

Marina Fernandez, koja tumači Olgu, nije mogla zaboraviti trenutak kad je Olga saznala da je trudna, unatoč svim nevoljama koje je prošla: "Kad Olga otkriva da je nekim čudom zapravo trudna. Nakon što su je trovali i što su joj svašta napravili, znači ona otkrije taj jedan svijetli trenutak u svom tom mraku." Marko Petrić, koji glumi Miru, otkrio je jednu komičnu anegdotu sa seta. "Jednom smo snimali jednu scenu, bila je tri-četiri rečenice, ali iz nekog razloga smo se mi prije scene počeli smijati. I samo smo trebali ući unutra i reći kako je prošlo. Ja sam dao sve od sebe. Ja sam ušao i rekao: 'Kako je...' I onda smo se tako smijali jedno dobrih 15 minuta, na veselje i zadovoljstvo svih kolega. Kao daj prestanite više već jednom. Bilo mi je užasno krivo."

icon-expand Dora Fišter i Marina Fernandez, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Na kraju, Jelena Perčin, koja tumači lik Martu, prisjetila se zabavnih trenutaka s kolegicama: "Na setu smo bile Ana Maras, Dajana Čuljak i ja. Trač party. Užasno smo se smijale. Toliko smo se smijale da se više uopće nismo mogle sastaviti ni sa scenom ni s tekstom." Omiljena serija 'Sjena prošlosti' na rasporedu je već od ponedjeljka, 1. rujna u 20.15 sati na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo.