Eksplozija ljubomore! Paula nasrnula na Ines i Tomu: 'Raspuštenice i kradljivice muževa'

Paula nije odustajala: "Meni je bitno da znam što dotična želi." Na to je Ines mirno odgovorila: "Pa ništa ja ne želim, Tomo rješava moj razvod. Naš odnos je isključivo poslovan."

Paula ga je ubrzo pronašla u kafiću s Ines i tada je izbila žestoka svađa. "Halo, jesi ti pri sebi? Vucaraš se tu u pola bijela dana s ovom raspuštenicom i kradljivicom muževa", vikala je Paula dok ju je Tomo pokušavao smiriti.

No, Paula ju je odmah prozvala: "Ali bi ti htjela nešto više, jesam li u pravu?" Tomo je planuo: "Jesi ti normalna?", na što je Paula odgovorila: "Opet mi ideš s tom pričom, ljubomorna Paula, luđakinja."

Paula je, međutim, nastavila: "Neće ti proći, znaš zašto. Vidjela sam vas i to ne prvi put. Ti si bio u njenom stanu, ja sam vas svojim očima vidjela kako izlazite iz njezine zgrade." Nakon tih riječi unijela se Ines u lice, a Tomo ju je morao izvući van.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!