Ela je cijeli život ljubomorna na Olgu, a ovo posljednje ju je dotuklo: 'Ovo je karma'

Naime, Ela je pričala s prijateljem, a zanimalo ju je je li je preporučio za navedenu poziciju u bolnici. ''Tamo će oni imati najbolje klinike, vrhunsku opremu, savršene uvjete za rad i to ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj Europi, a za mene kao šeficu ginekologije će znati svi'', pričala je uzbuđeno Ela, no njezin prijatelj joj je prekinuo sreću.

''Leon je odlučio zvati nekog vanjskog da vodi ginekologiju u novoj bolnici. To ti pokušavam reći od početka... Ako ona odbije, onda će zvati tebe i ponuditi ti posao. To za sada isključivo ovisi o njoj'', objasnio joj je prijatelj, a to je nju šokiralo, posebno činjenica da se ona promišlja. Također, zanimalo ju je kako se ta osoba zove.

''Doselila je nedavno u Zagreb, otvorila ordinaciju i Gracija je kod nje pacijentica. Tako je krenula cijela ta priča. Zove se Olga... Ne znam sad prezime'', rekao joj je, a ona se odmah sjetila.

''Naravno, Olgica je božanstvo, što bi ona prihvatila odmah. Nije ona smrtnica kao mi ostali'', komentirala je ljutito Ela.

''Znaš što ja imam, imam 20 godina muke s Olgom Vidović – eto što ja imam. Gdje god se okrenem eto ti nje, mora biti najbolja u svemu. Zašto mene karma ovako kažnjava...'', komentirala je ljutito Ela.

