Ela želi pod svaku cijenu spasiti svoju karijeru: 'Cijeli život ću posvetiti da te uništim'

Ela je zaboravila na svoj ponos i otišla k Olgi kako bi je tražila da da lažni iskaz kako ne bi izgubila svoju liječničku licencu. "Pa to bi mogla tražiti od svoje prijateljice Marte, ali ti znaš da to nije moj modus operandi", komentirala je Olga.

"Gle, Olga, kako da to objasnim. Sve što sam ja ikad htjela je biti liječnica. Ja sam zbilja jako naporno radila za to. Bila sam dan - noć na tim knjigama. Žrtvovala sam sve. Nemam obitelj, nemam muža, nemam djecu i ako ti to meni uzmeš, meni neće ostati ništa. Zato ja tebe lijepo molim da mi to ne uzmeš jer je to moj život", rekla joj je Ela.