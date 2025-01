Elu je sustigla karma, i to kakva! 'Stojite li vi iza napada na doktoricu Vidović?'

''Doktorice Sabljak, je li istina ovo što ovdje piše? Brošura koju ste ostavili za nas...'', upitala ju je i pojasnila joj, a ona se pravdala kako to nije njeno.

''Hoćete li nam reći je li ovo istina? Stojite li vi iza napada na doktoricu Vidović?'', upitala ju je ponovno vlasnica. ''Samo nemojte to čitati, ovo nije moje, ovo su laži'', branila se Ela, a počela ju je hvatati i panika, a onda je uletjela Davorka s pojašnjenjima.

''Ništa od ovoga nije laž, tu su dokazi. Ja sam Davorka Ružić, radila sam za doktoricu Vidović'', predstavila se Davorka, a Ela ju je pokušala izbaciti van.

''Moram reći da je doktorica Vidović jako pogođena ovom situacijom, a za to je kriva isključivo ona. ''Molim vas, ovo su besramne laži i očito je da me gospodična želi ocrniti i da vodi nekakvu kampanju da me osramoti'', branila se Ela, a po napuštanju bolnice ju je dočekala Olga, a dogovor je da će raditi sve što joj naredi kako je ne bi prijavila da ju je trovala.

