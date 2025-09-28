Evo što će se dogoditi u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti': Bijesna Marta uništit će Danijelov 1. rođendan

Ponedjeljak
Nakon što je Marta šokirala Olgu svojim prijedlogom za naziv centra, Olga joj nastoji vratiti preuzimanjem projekta. Veronika daje Pauli ideju kako poboljšati brak pa Paula odmah kreće u akciju. Olga organizira Danijelov rođendan. Iako još u nategnutim odnosima sa Šimunom, poziva i njega te se oni ponovno zbliže. No na rođendan upada i bijesna Marta koja svjedoči trenutku nježnosti između Šimuna i Olge.
Utorak
Marta poludi jer Šimun nije vratio Milu kući na vrijeme. Tomo se ispričava Pauli i oni se pomire, a Karlo ne želi oprostiti Marti što se nije pojavila na večeri. Miro i Blanka shvate da im je jedino rješenje bijeg. Karlo prijeti Tomi, ali Paula ga smiruje. Karlo inzistira da odvede Martu na večeru tako da ih svi vide zajedno!
Srijeda
Nakon što ga je Tomo ponizio Karlo se suočava s Martom. Ona ne želi ništa priznati, no Karlu je jasno. Kipteći od bijesa, on odlazi predložiti svoj plan Miri i Blanki, koji su u bijegu. Kada njih dvoje napokon prihvate njegov plan, Karlo i Miro opet postaju prijatelji. Ines je lakše ozlijeđena u prometnoj nesreći i ne može odraditi domjenak. Olga će joj pomoći, a Šimun se nudi priskočiti Olgi u organizaciji.
Četvrtak
Uz Šimunovu pomoć Olga napokon pronalazi dostupan catering za Inesin domjenak. Tomo treba Borisu srediti prodaju aplikacije, ali nitko mu ne vjeruje, pa ni Paula. U međuvremenu, suđenje Blanki se nastavlja. Novi dokazi isplivaju na površinu i Blankin odvjetnik je jasan - traži poništenje suđenja! Je li Blankina noćna mora napokon gotova?
