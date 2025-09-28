Evo što će se dogoditi u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti': Bijesna Marta uništit će Danijelov 1. rođendan

icon-close

Ponedjeljak

Nakon što je Marta šokirala Olgu svojim prijedlogom za naziv centra, Olga joj nastoji vratiti preuzimanjem projekta. Veronika daje Pauli ideju kako poboljšati brak pa Paula odmah kreće u akciju. Olga organizira Danijelov rođendan. Iako još u nategnutim odnosima sa Šimunom, poziva i njega te se oni ponovno zbliže. No na rođendan upada i bijesna Marta koja svjedoči trenutku nježnosti između Šimuna i Olge.

Utorak

Marta poludi jer Šimun nije vratio Milu kući na vrijeme. Tomo se ispričava Pauli i oni se pomire, a Karlo ne želi oprostiti Marti što se nije pojavila na večeri. Miro i Blanka shvate da im je jedino rješenje bijeg. Karlo prijeti Tomi, ali Paula ga smiruje. Karlo inzistira da odvede Martu na večeru tako da ih svi vide zajedno!

icon-expand Olga, Šimun, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Srijeda

Nakon što ga je Tomo ponizio Karlo se suočava s Martom. Ona ne želi ništa priznati, no Karlu je jasno. Kipteći od bijesa, on odlazi predložiti svoj plan Miri i Blanki, koji su u bijegu. Kada njih dvoje napokon prihvate njegov plan, Karlo i Miro opet postaju prijatelji. Ines je lakše ozlijeđena u prometnoj nesreći i ne može odraditi domjenak. Olga će joj pomoći, a Šimun se nudi priskočiti Olgi u organizaciji.

Četvrtak