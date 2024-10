Evo što će se dogoditi u novim epizodama 'Sjena prošlosti': Šimun riskira život zbog kćeri Mile

Ponedjeljak

Nakon večere, mnoge stvari su jasnije, a Marta, Paula i Ana razmišljaju o tome kako su povrijedile Olgu. Marta ima plan kako spasiti svoj, ali i Paulin brak, dok se Šimun vraća u svoju firmu. Tomo shvaća da je živio u laži jer ga je Paula iskoristila za svoje planove. Blanka se trudi zbližiti s Nikom. Inspektor Rimac dozna nove informacije od Roberta. Naime, Marta skriva još jednu veliku tajnu...

Utorak

Marta je zaljubljena u Edu te se ne ustručava spletkariti protiv Olge. Mato uspijeva nagovoriti Niku da razgovara s Anom pa se one mire. Kada Olga primijeti ptice u svom dvorištu, shvaća to kao znak te poziva Šimuna na večeru. Paula se želi pomiriti s Tomom, ali on odbija i želi razvod pa očajna Paula odluči dići ruku na sebe.

Srijeda

Tomo se osjeća krivim jer si je Paula pokušala oduzeti život pa se vraća kući. Šimun konačno donosi odluku vezanu za brak s Martom. Hoće li se Olgin i Šimunov odnos napokon pretvoriti u sretnu vezu ili će opet zbog nečije tvrdoglavosti ostati na mjestu.