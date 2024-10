Evo što vas idući tjedan čeka u seriji 'Sjene prošlosti': Ana se zaposlila, a Olga otkrila da je Ema špijun

EP21

Olga se veseli susretu s Anom, no razočara se zbog Aninog neočekivanog poteza. Iako razmišljaju javiti se jedno drugom, Olgu i Šimuna sudbina ponovno razdvoji. Na novom radnom mjestu Ana ostavlja dobar dojam na kolegu. Međutim, na novom poslu nije sve tako idealno. Ema pronađe dokaz da je muškarac bio kod Olge, a Paula i Marta shvate da taj dokaz upućuje na Tomu, ali i na Šimuna.

EP22

Ana se istakne na novom poslu, što ljuti Matu. Blanka je sretna jer joj je Mate obećao kupiti kuću, no on je šokiran cijenom nekretnine te se pita ima li njihova veza budućnost. Šimun se osjeća krivim zbog posjete Olgi, međutim ona mu to ne zamjera. Tomo sumnja da Šimun ima aferu s Olgom, što ovaj poriče. U međuvremenu, Marta i Paula se poigravaju s Tomom, što njega izluđuje.