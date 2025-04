Evo zbog čega Kamov želi nauditi Karlu: 'Vidio sam kakva je gnjida i otišao na murju'

Karlo je nastavio Miri pričati o svojoj prošlosti s Romanom Kamovom. Rekao mu je da su ga išli pljačkati, no Kamov je njega ulovio i tražio da otkrije imena ostalih pljačkaša.

Ipak, Karlo nije htio ništa otkriti, a onda je Kamov shvatio da poznaje Karla od prije jer ga je pratio dok je igrao košarku i volio ga kao dobrog igrača.

''Umjesto da me njegove siledžije nalupaju, Kamov mi je ponudio suradnju'', objasnio je Karlo, a Miro je bio šokiran što je radio za njega. ''Da, ali ništa ilegalno. Dostavljao sam pakete, hranu, šutio kad bih nešto vidio i to je to'', objasnio je Karlo.