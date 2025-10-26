FINALE serije 'Sjene prošlosti': Marta će povući konačan potez!

icon-close

Ponedjeljak

Marti u posjet nenajavljeno stiže brat Robert, koji je pušten na uvjetnu slobodu. Robert se želi iskupiti, no Marta mu ne vjeruje, ali kad mu pozli, Marta se jako zabrine. Olga se javi na Šimunov mobitel i dozna da Mila nije dobro. Rimac je vraćen na posao i ne želi odustati od potrage za Blankom. Karlu se život raspada, primoran je prodati firmu. Nakon razgovora s Mirom shvaća da je vrijeme da odustane. Tomo pronalazi Saru na košarkaškom igralištu i oni se zbližavaju. Tomo zna da će Sara biti neizostavni dio njegova života ako se ispostavi da je njegova kći.

Utorak

Šimun je ljutit na Martu zbog Mile i Olge, a sukob se produbi kad nalazi Roberta u njezinoj kući. Karlo odlučuje prodati firmu, iako Šimunu ne želi priznati zašto se predao. Paula otkrije Šimunu da je Marta u mladosti ostavila Karla. Šimun shvaća da Karlo ne može prijeći preko toga. Paula se ispriča Sari. Tomo i Paula primjećuju da se Noi sviđa Sara. Olga i Marta se sukobe na Edinu grobu.

Marta, Šimun, Olga, Sjene prošlosti

Srijeda

Marta ima halucinaciju u kojoj joj se ukazuje Edo. Pokazuje joj kako izgledaju posljedice njezinih odluka. Ukazuje joj na brak bez ljubavi sa Šimunom, činjenicu da je zapravo oduvijek voljela i još vijek voli Karla, kao i to da joj Olgina propast neće donijeti sreću. Šimun krivi Martu za tragediju i ne vjeruje joj. Šimun se došao ispričati Karlu, koji ga napada, optužuje da mu je opet uzeo sve do čega mu je bilo stalo.

Četvrtak

Marta i Olga se napokon mire, a Paula ne može vjerovati. Međutim, Martini osjećaji su iskreni. Odlučna je popraviti sve što je uništila. Prvo treba spojiti Šimuna i Olgu, i to joj polazi za rukom, ali to nije sve. Karlo ostavlja Martinu kuću i grad iza sebe. Hoće li ga Marta stići zaustaviti? Hoće li kraj ipak biti sretan?