Finale serije 'Sjene prošlosti' pogledajte odmah na platformi Voyo!

Urbana i napeta drama o četiri prijateljice, njihovim tajnama i odnosima iz prošlosti osvojila je domaće gledatelje koji su se odmah povezali s likovima i zajedno nagađali tko je ubojica.

Bilo da navijaju za Martu i njezine nepredvidive odluke, prate ljubav Olge i Šimuna ili se smiju bračnim zgodama Paule i Tome, publika je potpuno uronila u svijet likova čije odluke mijenjaju živote.