Sjene prošlosti

Finale serije 'Sjene prošlosti' pogledajte odmah na platformi Voyo!

Uzbudljiva serija 'Sjene prošlosti' koja je u proteklih godinu dana zaludjela Hrvate i postala svojevrsni domaći televizijski fenomen došla je do svog kraja

RTL.hr
29.10.2025 08:16

Urbana i napeta drama o četiri prijateljice, njihovim tajnama i odnosima iz prošlosti osvojila je domaće gledatelje koji su se odmah povezali s likovima i zajedno nagađali tko je ubojica.

Bilo da navijaju za Martu i njezine nepredvidive odluke, prate ljubav Olge i Šimuna ili se smiju bračnim zgodama Paule i Tome, publika je potpuno uronila u svijet likova čije odluke mijenjaju živote.

Olga, Sjene prošlosti
Olga, Sjene prošlosti FOTO: RTL

'Sjene prošlosti' intrigirale su gledatelje svojim tajnama, lažima i jakim ženskim likovima s kojima se mnogi mogu poistovjetiti. Svaka nova istina donosi napetost, a sigurnost u ovom kvartu uvijek je varljiva.

Dok se približava veliko finale, napetost raste – Marti nenadano dolazi brat Robert, Rimac nastavlja potragu za Blankom, Karlo prodaje firmu, a Marta i Olga sukobljavaju se na Edinu grobu. U halucinaciji Marta ponovno vidi Edu, koji je tjera da preispita sve svoje odluke.

Finalni tjedan 'Sjena prošlosti' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Sjene prošlosti Finale
Sjene prošlosti

Žestoka svađa na groblju završila šokom! Marta završila pred jurećim automobilom

