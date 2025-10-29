Finale serije 'Sjene prošlosti' pogledajte odmah na platformi Voyo!

Urbana i napeta drama o četiri prijateljice, njihovim tajnama i odnosima iz prošlosti osvojila je domaće gledatelje koji su se odmah povezali s likovima i zajedno nagađali tko je ubojica.
Bilo da navijaju za Martu i njezine nepredvidive odluke, prate ljubav Olge i Šimuna ili se smiju bračnim zgodama Paule i Tome, publika je potpuno uronila u svijet likova čije odluke mijenjaju živote.
'Sjene prošlosti' intrigirale su gledatelje svojim tajnama, lažima i jakim ženskim likovima s kojima se mnogi mogu poistovjetiti. Svaka nova istina donosi napetost, a sigurnost u ovom kvartu uvijek je varljiva.
Dok se približava veliko finale, napetost raste – Marti nenadano dolazi brat Robert, Rimac nastavlja potragu za Blankom, Karlo prodaje firmu, a Marta i Olga sukobljavaju se na Edinu grobu. U halucinaciji Marta ponovno vidi Edu, koji je tjera da preispita sve svoje odluke.
Finalni tjedan 'Sjena prošlosti' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!