Sjene prošlosti

Fotke, afere i prijetnje! Marta zaprijetila Veroniki: 'Promijeni ploču da ne bi morala mijenjati muža'

Drama između Veronike i Marte zakuhala se kada je Olga poslala Veroniki fotografije na kojima se vidi da Veronika ima aferu s pilates instruktorom

RTL.hr
11.09.2025 20:45

Drama između Veronike i Marte zakuhala se kada je Olga poslala Veroniki fotografije na kojima se vidi da Veronika ima aferu s pilates instruktorom. Olga je pritom optužila Martu da stoji iza tih fotografija. U panici, Veronika je došla kod Marte i žestoko je napala: "Meni stvarno nije jasno kako si mogla Olgi poslati fotke mene i mog trenera."

Marta se branila: "A ja i Olga smo si inače najbolje prijateljice, na dnevnoj bazi si razmjenjujemo fotkice."

Veronika, Marta, Sjene prošlosti
Veronika, Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Veronika je pokušala umanjiti cijelu situaciju: "Što je sada tu sporno na ovoj fotki, čovjek mi je stavio ruku na leđa. To je moglo biti sasvim prijateljski." No Marta je uzvratila: "Veronika, svi znamo kako to izgleda kada muškarac prijateljski stavi ruku na leđa."

Veronika je tada istaknula da voli svog supruga Ljubu i da je riječ o njezinom životu, dok je Marta, već iznervirana, odbrusila: "Joj daj Veronika, ti ne bi skužila ni da te meteor pogodi u glavu."

Marta, Sjene prošlosti
Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Svađa je kulminirala prijetnjama. Veronika je poručila da će povući svoj glas za shopping centar, a Marta joj je uzvratila da bi fotografije mogle završiti kod Ljube: "Ono što ti toplo savjetujem je da promijeniš ploču što prije da ne bi morala mijenjati muža. Ja tako recimo mogu slučajno otići do njegovog ureda i mogu mu slučajno reći za tvoj pilates izlet."

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

