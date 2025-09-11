Fotke, afere i prijetnje! Marta zaprijetila Veroniki: 'Promijeni ploču da ne bi morala mijenjati muža'

Drama između Veronike i Marte zakuhala se kada je Olga poslala Veroniki fotografije na kojima se vidi da Veronika ima aferu s pilates instruktorom

Drama između Veronike i Marte zakuhala se kada je Olga poslala Veroniki fotografije na kojima se vidi da Veronika ima aferu s pilates instruktorom. Olga je pritom optužila Martu da stoji iza tih fotografija. U panici, Veronika je došla kod Marte i žestoko je napala: "Meni stvarno nije jasno kako si mogla Olgi poslati fotke mene i mog trenera." Marta se branila: "A ja i Olga smo si inače najbolje prijateljice, na dnevnoj bazi si razmjenjujemo fotkice."

Veronika, Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Veronika je pokušala umanjiti cijelu situaciju: "Što je sada tu sporno na ovoj fotki, čovjek mi je stavio ruku na leđa. To je moglo biti sasvim prijateljski." No Marta je uzvratila: "Veronika, svi znamo kako to izgleda kada muškarac prijateljski stavi ruku na leđa." Veronika je tada istaknula da voli svog supruga Ljubu i da je riječ o njezinom životu, dok je Marta, već iznervirana, odbrusila: "Joj daj Veronika, ti ne bi skužila ni da te meteor pogodi u glavu."

Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL