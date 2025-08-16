Emisije
Sjene prošlosti

FOTO Maleni Noa osvojio je sva srca u 'Sjenama prošlosti': Evo kako izgleda danas

Kroz prvu sezonu 'Sjena prošlosti' gledatelji su mogli pratiti odrastanje Noe, Paulinog i Tominog sina koji se dosta promijenio, a gledat ćemo ga i od ove jeseni u novim epizodama RTL-ove popularne dramske serije

RTL.hr
16.08.2025 09:00

Ezra Mošet u RTL-ovoj dramskoj seriji 'Sjene prošlosti' utjelovio je Paulinog i Tominog sina Nou i kroz njegov lik u prvoj sezoni mogli smo pratititi odrastanje i transformaciju mladog glumca. Brzo je osvojio srca gledatelja te je nedavno otkrio za RTL.hr da ove jeseni kreće u peti razred osnovne škole čemu se jako veseli, a ispričao je i da planira upisati kickboxing. 

Koliko se Ezra promijenio od prvih scena u 'Sjenama prošlosti' do sada, pogledajte u našoj galeriji. 

Što čeka omiljene likove, pokazat će nove epizode 'Sjena prošlosti' – ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'SJENA PROŠLOSTI':

