FOTO Maleni Noa osvojio je sva srca u 'Sjenama prošlosti': Evo kako izgleda danas

Ezra Mošet u RTL-ovoj dramskoj seriji 'Sjene prošlosti' utjelovio je Paulinog i Tominog sina Nou i kroz njegov lik u prvoj sezoni mogli smo pratititi odrastanje i transformaciju mladog glumca. Brzo je osvojio srca gledatelja te je nedavno otkrio za RTL.hr da ove jeseni kreće u peti razred osnovne škole čemu se jako veseli, a ispričao je i da planira upisati kickboxing.

Koliko se Ezra promijenio od prvih scena u 'Sjenama prošlosti' do sada, pogledajte u našoj galeriji.