Zvijezda 'Sjena prošlosti' Marko Petrić i njegova supruga Tina Walme sredinom svibnja otkrili su da očekuju njihovo prvo dijete i na društvenim mrežama dijele prizore njihove ljubavne idile. Supružnici trenutno uživaju na Jadranu. Marko je nedavno za RTL.hr otkrio da su odabrali ime za dijete te je istaknuo: "To me jako veseli. To je možda najvrjednija i najvažnija stvar koja mi se u životu događa"