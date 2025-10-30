Emisije
Sjene prošlosti

FOTOGALERIJA Pogledajte najljepše trenutke s Martininog i Karlovog vjenčanja!

U posljednjoj epizodi 'Sjena prošlosti' vidjeli smo i predivne trenutke s vjenčanja Marte i Karla. Nakon svih izazova i sumnji, njihova ljubav napokon je okrunjena pred obitelji i prijateljima. Ovdje dijelimo najljepše trenutke iz njihovog posebnog dana – od emotivnih pogleda do osmijeha koji su svima govorili više od riječi. Pogledajte ove nezaboravne trenutke koji su obilježili početak njihove zajedničke budućnosti.

30.10.2025 21:20

Napeta završnica 'Sjena prošlosti'! Rimac s osmijehom na licu uhvatio Blanku

FOTOGALERIJA Trenutci koje smo svi dugo čekali! Olga i Šimun na predivnom vjenčanju izrekli sudbonosno 'da'

Olga se probudila u bolnici! Šimun joj pružio podršku: 'Uvijek ću biti uz tebe. Uvijek'

U panici i šoku! Marta pokušava spasiti Olgu nakon strašne nesreće na cesti: 'Zovite hitnu, ona ima malo dijete'

Olga spasila Martu! 'Skočila je i spasila me. Auto je udario nju umjesto mene'

Konačno doznali istinu! Tomo nije Sarin otac: 'Eto, ostajemo samo nas troje kao prije'

Marta na prekretnici! Vizija pokojnog Ede otkriva istinu koju godinama potiskuje: 'Šimuna nikad nisi voljela. Ti voliš Karla'

