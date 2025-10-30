FOTOGALERIJA Pogledajte najljepše trenutke s Martininog i Karlovog vjenčanja!

U posljednjoj epizodi 'Sjena prošlosti' vidjeli smo i predivne trenutke s vjenčanja Marte i Karla. Nakon svih izazova i sumnji, njihova ljubav napokon je okrunjena pred obitelji i prijateljima. Ovdje dijelimo najljepše trenutke iz njihovog posebnog dana – od emotivnih pogleda do osmijeha koji su svima govorili više od riječi. Pogledajte ove nezaboravne trenutke koji su obilježili početak njihove zajedničke budućnosti.